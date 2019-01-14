Фергюсон допомагає Сульшеру у тренерській роботі в Манчестер Юнайтед

Легендарний тренер МЮ Алекс Фергюсон бере участь у формуванні стартового складу "червоних дияволів"

77-річний шотландець консультує нинішнього керманича манкуніанців Уле Гуннара Сульшера, повідомляє Manchester Evening News.

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Зокрема Фергюсон бере участь у проведенні передматчевого аналізу і дає рекомендації щодо формування стартового складу команди. Сульшер бере інформацію до уваги, але остаточне рішення приймає сам.

Раніше повідомлялось, що саме Фергюсон був одним із головних ідеологів призначення Сульшера на тренерський місток Манчестер Юнайтед.

Норвежець біля керма манкуніанців здобув вже 6 перемог поспіль. Після 22 турів МЮ з 41 очком посідає 6 сходинку в АПЛ.

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