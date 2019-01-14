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Фергюсон допомагає Сульшеру у тренерській роботі в Манчестер Юнайтед

18:29 276 Читать на русском
Фергюсон допомагає Сульшеру у тренерській роботі в Манчестер Юнайтед
Сульшер і Фергюсон / AFP

Легендарний тренер МЮ Алекс Фергюсон бере участь у формуванні стартового складу "червоних дияволів"

77-річний шотландець консультує нинішнього керманича манкуніанців Уле Гуннара Сульшера, повідомляє Manchester Evening News.

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Зокрема Фергюсон бере участь у проведенні передматчевого аналізу і дає рекомендації щодо формування стартового складу команди. Сульшер бере інформацію до уваги, але остаточне рішення приймає сам.

Раніше повідомлялось, що саме Фергюсон був одним із головних ідеологів призначення Сульшера на тренерський місток Манчестер Юнайтед.

Норвежець біля керма манкуніанців здобув вже 6 перемог поспіль. Після 22 турів МЮ з 41 очком посідає 6 сходинку в АПЛ.

"Я забив 14 голів в одному матчі". Уле Гуннар Сульшер – про вірність МЮ, фінал-99 і перемогу над чемпіонами світу

Теги
Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Алекс Фергюсон
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