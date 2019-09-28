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Фергюсон – бог футболу, – екс-хавбек Манчестер Юнайтед Андерсон

14:53 77 Читать на русском
Фергюсон – бог футболу, – екс-хавбек Манчестер Юнайтед Андерсон
Андерсон / Reuters

Бразилець Андерсон пригадав свої виступи у складі Манчестер Юнайтед під керівництвом легендарного сера Алекса Фергюсона.

"Я став дорослим дуже рано. Коли мені було лише п'ятнадцять, я думав як 24-річний хлопець і вже вмів ухвалювати жорсткі рішення.

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Андерсон завершив кар’єру

У 2001-му році помер мій батько, і приблизно в цей же час багато моїх друзів дитинства почали вживати наркотики. Вони згасали на моїх очах, було страшно. Майже всі вони померли... Тоді я зрозумів, що це не мій шлях і почав допомагати своїй родині.

Мені дуже пощастило зустріти на початку свого шляху Алекса Фергюсона. Він – бог футболу. Заради нього я грав попри травми, я залишався на полі, навіть коли здавалося, що моя нога ось-ось зламається. Я відчував, як він піклується про мене. Коли мені було 18-ть, він довіряв мені в топових матчах, і у мене немає слів, щоб висловити йому всю вдячність. Моя кар'єра в МЮ закінчилася з відходом Фергюсона. Мойєс мені вже не довіряв", – цитує Андерсона Goal.

Нагадаємо, бразильський півзахисник став одним з творців перемоги Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів 2007/08.

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Луїс Андерсон Луїс Андерсон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Алекс Фергюсон
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