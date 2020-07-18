Ференцварош провів перший день зборів після відпустки – Ребров оцінив стан команди, яка готується до кваліфікації ЛЧ

Ференцварош розпочав підготовку до нового виснажливого сезону.

Команда Сергія Реброва вчора (17 липня) зібралася в австрійському місті Бад-Радкерсбург, де проведе 10 днів першого етапу зборів, інформує офіційний сайт клубу. Тренер взяв із собою 26 гравців, серед них і українці Зубков та Харатін.

Результати першого жеребкування Ліги чемпіонів 2020/21

"Я помітив радість гравців після повернення, але перший день зборів завжди дуже важкий. Я бачу, що вони борються, вони також знають, що робота дасть свої плоди, тому все йде добре. Ми підписали нових гравців, тому що ми бачили, що вони можуть підсилити нас. Я впевнений, що їхнє прибуття стане позитивним для нас", – заявив Ребров.

Нагадаємо, у серпні Ференцварош розпочне сезон 2020/21 кваліфікацією Ліги чемпіонів – угорський гранд стартує з першого раунду.

Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді – VAR врятував від ганьби