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Ференцварош провів перший день зборів після відпустки – Ребров оцінив стан команди, яка готується до кваліфікації ЛЧ

18:58 - Читать на русском
Ференцварош провів перший день зборів після відпустки – Ребров оцінив стан команди, яка готується до кваліфікації ЛЧ
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Ференцварош розпочав підготовку до нового виснажливого сезону.

Команда Сергія Реброва вчора (17 липня) зібралася в австрійському місті Бад-Радкерсбург, де проведе 10 днів першого етапу зборів, інформує офіційний сайт клубу. Тренер взяв із собою 26 гравців, серед них і українці Зубков та Харатін.

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"Я помітив радість гравців після повернення, але перший день зборів завжди дуже важкий. Я бачу, що вони борються, вони також знають, що робота дасть свої плоди, тому все йде добре. Ми підписали нових гравців, тому що ми бачили, що вони можуть підсилити нас. Я впевнений, що їхнє прибуття стане позитивним для нас", – заявив Ребров.

Нагадаємо, у серпні Ференцварош розпочне сезон 2020/21 кваліфікацією Ліги чемпіонів – угорський гранд стартує з першого раунду.

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Теги
Світ Українці за кордоном Сергій Сергій Ребров Угорщина Ференцварош Ференцварош Ігор Ігор Харатін Олександр Олександр Зубков
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