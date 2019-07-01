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Ференцварош знищив Універсітатю Крайову – команда Реброва демонструє вражаючий результат у літніх спарингах

1 липня 21:49 656 Читать на русском
Ференцварош знищив Універсітатю Крайову – команда Реброва демонструє вражаючий результат у літніх спарингах
Ференцварош – Універсітатя Крайова / Фото ФК Ференцварош

Ференцварош не помітив Універсітатю Крайову в товариському матчі.

Контрольний матч

Ференцварош – Універсітатя Крайова – 4:0

Голи: Педру, 45, Ісаєл, 53, Сігневіч, 58, Пришкін, 78

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Чинний чемпіон Угорщини був явним фаворитом у зустрічі, але перший м'яч у ворота Універсітаті влетів аж наприкінці першого тайму.

Після перерви у підопічних Сергія Реброва влучність налагодилась і Ференцварош ще тричі вразив ворота суперника.

Ця перемога стала вже 6-ою для українського наставника із 7-ми контрольних поєдинків цього літа.

Варто відзначити, що український хавбек Ференцвароша Ігор Харатін провів матч на лаві запасних.

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