Ференцварош знищив Універсітатю Крайову – команда Реброва демонструє вражаючий результат у літніх спарингах

Ференцварош не помітив Універсітатю Крайову в товариському матчі.

Контрольний матч

Ференцварош – Універсітатя Крайова – 4:0

Голи: Педру, 45, Ісаєл, 53, Сігневіч, 58, Пришкін, 78

Петряк написав прощального листа фанатам Ференцвароша, які його проклинали за зраду

Чинний чемпіон Угорщини був явним фаворитом у зустрічі, але перший м'яч у ворота Універсітаті влетів аж наприкінці першого тайму.

Після перерви у підопічних Сергія Реброва влучність налагодилась і Ференцварош ще тричі вразив ворота суперника.

Ця перемога стала вже 6-ою для українського наставника із 7-ми контрольних поєдинків цього літа.

Варто відзначити, що український хавбек Ференцвароша Ігор Харатін провів матч на лаві запасних.

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