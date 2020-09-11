Ференцварош розгромив Пакш у матчі 4-го туру чемпіонату Угорщини, а Ребров спробував Ігоря Харатіна у новому амплуа. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 4-й тур

Ференцварош – Пакш – 5:0

Голи: Нгуен, 1, 20, 28, Болі, 46, 90+2

Вилучення: Селпал, 64 (Пакш)

Ференцварош розкішно розпочав поєдинок – Нгуен забив уже на 25 секунді поєдинку, а до 28 хвилини оформив хет-трик. По перерві підопічні Реброва продовжили побиття суперника – Болі на початку та кінці тайму відзначився по забитому м'ячу та встановив остаточний рахунок.

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Відзначимо незвичну роль Ігоря Харатіна на полі – номінальний опорний хавбек провів увесь матч на позиції центрального захисника. А от Олександр Зубков вийшов на поле на 68 хвилині замість головного героя поєдинку Нгуена, проте не зміг відзначитись результативними діями.

Таким чином, Ференцварош набрав 7 очок та очолив турнірну таблицю, проте Академія Пушкаша має матч у запасі. Пакш із 1 пунктом залишився у зоні вильоту.

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