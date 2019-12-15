Ференцварош завдяки голу Зубкова обіграв Діошдьйор – команда Реброва зберігає лідерство у чемпіонаті Угорщини

У 16 турі чемпіонату Угорщини Ференцварош здобув мінімальну перемогу у гостьовому матчі проти Діошдьйора.

Чемпіонат Угорщини, 16 тур

Діошдьйор – Ференцварош – 0:1

Гол: Зубков, 15.

У стартовому складі команди з Будапешта з'явилися два українці – Ігор Харатін та Олександр Зубков. Саме орендований у Шахтаря хавбек став автором ефектного гола на 15-й хвилині – після його удару зі штрафного м'яч по несподіваній траєкторії влетів у ворота господарів. Цей гол став для Зубкова 5 у поточному чемпіонаті Угорщини. У другому таймі на полі з'явився і третій представник України у Ференцвароші – на 77-й хвилині матчу Данило Ігнатенко вийшов на заміну.

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Ця перемога дозволила команді Реброва зміцнити свої лідерські позиції. Тепер Ференцварош випереджає Фехервар на 4 очки і має одну гру в запасі. До слова, чемпіонат Угорщини йде на зимові канікули. Наступний тур відбудеться наприкінці січня.

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