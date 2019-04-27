Ференцварош вже у статусі чемпіона програв попри гол Харатіна, Халадаш в українському дербі переміг Кішварду

Відбулись матчі 30-го туру чемпіонату Угорщини. Ференцварош програв Гонведу, Халадаш переміг Кішварду, а Пакш здолав МТК Будапешт.

Чемпіонат Угорщини, 30 тур

Гонвед – Ференцварош – 3:2

Голи: Узома, 37, Бен Хатіра, 61, 74– Харатін, 54, Нгуен, 72

Пакш – МТК – 1:0

Гол: Хан, 25

Кішварда – Халадаш – 1:2

Голи: Грозав, 11 – Пришкін, 23 (пен), Педру, 28

Гонвед переміг Ференцварош, який на цей матч виходив вже у статусі чемпіона країни після осічки Віді. Один з голів Фраді забив Ігор Харатін, але це не врятувало команду Реброва від поразки. Екс-хавбек Зорі зіграв всі 90 хвилин, Іван Петряк був замінений на 78-й.

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МТК Будапешт програв Пакшу. Євген Селін відіграв весь матч, Артем Кичак залишився у запасі.

Халадаш у битві за виживання здобув вольову перемогу над Кішвардою. У складі Халадаша Юрій Габовда відіграв весь матч, а Олег Голодюк – 70 хвилин. За Кішварду на поле вийшли Лук'янчук (жовта картка), Мельник (жовта картка), Кравченко та Карасюк.

До фінішу чемпіонату Угорщини залишилось 3 тури.