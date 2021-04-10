Чемпіонат Угорщини, 28 тур

Ференцварош – Академія Пушкаша – 1:1

Голи: Лайдуні 77 – Нуньєс, 7

"Фраді" могли стати чемпіоном Угорщини за 5 турів до фінішу. Команда Сергія Реброва прйимала головного конкурента – Академію Пушкаша, яку випереджала на 13 очок. Відповідно, 3 пункти гарантували Ференцварошу 32-й титул в історії клубу.

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Українці Ігор Харатін та Олександр Зубков розпочали гру в запасі. Але вже на 7-й хвилині команда Реброва опинилася в ролі команди, що змушена відігруватися. Нуньєс після подачі з кутового ефектно підрізав м'яч у дальню дев'ятку. Шансів у Дібуша майже не було. Цей гол став єдиним у першому таймі.

В другому таймі Ребров кинув у бій Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна. Це принесло свої плоди на 77-й хвилині. Гол до свого активу записав Лайдуні, який розстріляв ворота після розіграшу кутового. Гольовий пас в активі Харатіна – щоправда, це сталося дещо випадково, адже м'яч просто відлетів від хавбека збірної України.

Цей гол став останнім у матчі. Ференцварош не зміг стати чемпіоном за 5 турів до фінішу, але зберіг відрив від головного переслідувача у 13 очок.

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