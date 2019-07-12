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Ференцварош включив у контракт Зубкова цікавий пункт задля запобігання повторення скандалу з Петряком

22:13 1508 Читать на русском
Ференцварош включив у контракт Зубкова цікавий пункт задля запобігання повторення скандалу з Петряком
Олександр Зубков (зліва) / ФК Ференцварош

Новачок Ференцвароша Олександр Зубков розповів про незвичний пункт у своєму контракті.

"Це правда, у моєму контракті прописаний пункт, згідно з яким після закінчення оренди Шахтар не має права віддати мене головному конкуренту Ференцвароша – Фехервару", – цитує Зубкова "Сегодня".

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Нагадаємо, влітку цього року український футболіст Іван Петряк зі скандалом перейшов з Ференцвароша, якому допоміг стати чемпіоном Угорщини, у стан головного конкурента – Фехервара. Ця подія викликала чималий резонанс.

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До слова, Олександр Зубков перейшов у Ференцварош влітку цього року, орендна угода розрахована на 1 сезон. Крім того, чинного чемпіона Угорщини тренує Сергій Ребров, а в команді виступають українці Ігор Харатін та Данило Ігнатенко.

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Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Угорщина Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар Олександр Зубков Олександр Зубков
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