Ференцварош не може віднайти свою гру після відновлення сезону.

Чемпіонат Угорщини, 17 тур

Академія Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Голи: Слагвір, 43 – Узуні, 82

У минулому турі команда Реброва програла аутсайдеру, ДВТК, а тепер не змогла впоратися з Академією Пушкаша, яка бореться за зону єврокубків.

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На 43 хвилині господарі розірвали захист чемпіона чотирма передачами. Все почалося з голкіпера, а закінчилося Слагвіром, якого забули у центрі карного майданчика. Ференцварош явно не хотів миритися з другою поразкою поспіль, тому кинувся в атаку. Успіх прийшов під завісу зустрічі – Узуні розкішно виконав штрафний удар з 23 метрів. Зубков відіграв весь поєдинок, а Харатін вийшов на 49 хвилині.

Ференцварош у 2021 році втратив уже 5 очок, хоча за попередні 14 турів було лише дві нічиї. Фехервар зіграє пізніше і може скоротити відставання до семи очок.

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