Ференцварош у результативному матчі обіграв Залаегерсег – команда Реброва очолила турнірну таблицю чемпіонату Угорщини

Команда Сергія Реброва обіграла Залаегерсег у 13-му турі чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини, 13-й тур

Ференцварош – Залаегерсег – 3:2

Голи: Болі, 4, Нгуен, 15, Ісаел, 45 – Радо, 18, Бобал, 60.

Підопічні Сергія Реброва вразили суперника двома швидкими голами: Болі та Нгуен вже до 15 хвилини встановили впевнену перевагу столичної команди. Щоправда, миттєве розслаблення Ференцвароша довзволило гостям повернутися в гру – на 18-й хвилині Радо скоротив відставання Залаегерсега. Наприкінці першого тайму Ісаел знову довів перевагу Фраді до двох голів і, здавалося, остаточно змусив гостей капітулювати.

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Але у другому таймі Залаегерсег не знітився і створив серйозні проблеми фавориту. Гості перехопили інціативу, більше володіли м'ячем і завдали більше ударів по воротах. На 60-й хвилині Бобал скоротив відставання своєї команди до мінімуму. Надалі команди відповідали одна одній атакою на атаку – м'яч взагалі не затримувався в середині поля. Більш досвідчені гравці Ференцвароша зуміли наприкінці матчу збити темп і втримати перевагу в рахунку.

До слова, українські легіонери Ференцвароша Ігор Харатін та Данило Ігнатенко провели на полі увесь матч, а Олександр Зубков пропускав гру. Команда Сергія Реброва після цієї перемоги очолила турнірну таблицю чемпіонату Угорщини.

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