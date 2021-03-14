Ференцварош та Пакш видали справжню феєрію у поєдинку 26-го туру угорської першості. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 26-й тур

Ференцварош – Пакш – 5:2

Голи: Лайдуні, 22, Узуні, 49 (пен), Мак, 62, Болі, 76, Батуріна, 89 – Ган, 2 (пен), Сендрей, 88

Пакш несподівано вийшов вперед вже в самому дебюті завдяки голу з пенальті. Схоже, це не на жарт розлютило підопічних Реброва, яким вдалось оформити красивий камбек. Вже до середини другого тайму Ференцварош вів у рахунку 4:1.

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Під завісу зустрічі команди ще ощасливили вболівальників, забивши протягом однією хвилини по м'ячу. У підсумку – феєричні 5:2. До слова, матч через коронавірус пропускав Ігор Харатін, а Олександра Зубкова замінили одразу по перерві – без результативних дій.

"Фраді" впевнено лідирують в чемпіонаті Угорщини з 61 очком, а відставання від найближчого переслідувача, Академії Пушкаша, складає 16 пунктів. Ребров впевнено крокує до третього чемпіонства поспіль, а до завершення кампанії 2020/21 залишилось 7 турів.

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