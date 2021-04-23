"Фраді" розпочали пошуки нового наставника на місце Сергія Реброва, контракт якого розрахований ще на один рік – до літа 2022-го.

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За інформацією Blikk, у Ференцвароші сподіваються, що 46-річний українець продовжить працювати з клубом до кінця чинної угоди. Попри це, "Фраді" почали опрацьовувати запасні варіанти, якщо Ребров все ж вирішить піти. Клуб вже контактував з фахівцями з Італії, Німеччини та Росії. Раніше повідомлялось, що угорці спілкувались із колишнім тренером турецького Істанбула Оканом Буруком.

До слова, український фахівець приєднався до Ференцвароша влітку 2018-го. З того часу Ребров тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини, а у поточному сезоні вперше за понад 20 років вивів колектив у Лігу чемпіонів.

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