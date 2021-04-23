Ференцварош шукає заміну Реброву – клуб вже контактував з кількома фахівцями
Угорський гранд готується до втрати Сергія Реброва. Українському фахівцю вже почали шукати заміну.
"Фраді" розпочали пошуки нового наставника на місце Сергія Реброва, контракт якого розрахований ще на один рік – до літа 2022-го.
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За інформацією Blikk, у Ференцвароші сподіваються, що 46-річний українець продовжить працювати з клубом до кінця чинної угоди. Попри це, "Фраді" почали опрацьовувати запасні варіанти, якщо Ребров все ж вирішить піти. Клуб вже контактував з фахівцями з Італії, Німеччини та Росії. Раніше повідомлялось, що угорці спілкувались із колишнім тренером турецького Істанбула Оканом Буруком.
До слова, український фахівець приєднався до Ференцвароша влітку 2018-го. З того часу Ребров тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини, а у поточному сезоні вперше за понад 20 років вивів колектив у Лігу чемпіонів.
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