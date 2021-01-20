Ференцварош у перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату Угорщини несподівано поступився ДВТК. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 2-й тур

Ференцварош – ДВТК – 0:1

Гол: Сульїч, 85

Ференцварош провально розпочав новий рік, програвши головному аутсайдеру угорської першості. Команда Реброва прогнозовано захопила ініціативу та створила чимало непоганих моментів, проте перша половина пройшла без голів.

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Друга половина проходила за схожим сценарієм, хоча ДВТК почав відповідати гострими контратаками. Ференцварош перестріляв свого суперника за кількістю ударів (14 проти 3), однак за ударами в площину вийшов майже паритет – 4 проти 3. І саме один із шансів ДВТК матеріалізувався у забитий гол Сульїча на 85 хвилині. Додамо, що Харатін та Зубков вийшли у стартовому складі, проте Ігоря замінили одразу після пропущеного гола, а іншого українця – ще на 69 хвилині.

Таким чином, Ференцварош з 38 очками залишився першим зі значним відривом від другого Фехервара, ДВТК набрав 13 пунктів та залишився останнім у турнірній таблиці.

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