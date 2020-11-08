Підопічні Сергія Реброва здобули переконливу перемогу в матчі 10-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 10-й тур

Ференцварош – Мезекевешд – 3:0

Голи: Нгуен, 15, Болі, 20, Узуні, 45+1

Нереалізований пенальті: Харатін, 50

Ференцварош ще в першому таймі оформив розгромну перевагу. Рахунок відкрив Нгуен, а за 5 хвилин Болі подвоїв перевагу. Перед перервою був вилучений екс-гравець Чорноморця Михайло Месхі, після чого Узуні забив третій гол команди Реброва.

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По перерві Ференцварош міг ще збільшити розрив, проте Харатін не зумів реалізувати пенальті. Відзначимо, що Ігор був замінений на 60 хвилині, а Зубков покинув поле через 14 хвилин.

Таким чином, Ференцварош зміцнив свої лідерські позиції, набравши 20 очок, Мезекевешд з 8 пунктами залишився останнім.

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