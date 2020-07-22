Ференцварош Реброва знищив суперника у спарингу, забивши 9 голів

Товариські матчі.

Ференцварош – Фрідек-Містек – 9:0

Голи: Рамадан, 26, Болі, 46, 56, 78, Санто, 60, 66, 75, Нгуен, 64, 83

Підопічні Реброва повели в рахунку в першому таймі завдяки голу Рамадана. А от у другій половині угорський клуб пройшовся катком по супернику: Болі та Санто відзначились хет-триками, а Нгуен оформив дубль.

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Зазначимо, що з українців Ференцвароша на полі з'явився лише Ігор Харатін на початку другого тайму, тоді як Зубков залишився на лаві для запасних.

Нагадаємо, Ференцварош під керівництвом Реброва двічі поспіль став чемпіоном Угорщини.

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