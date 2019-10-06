Ференцварош Реброва зіграв внічию у дербі з Гонведом

У матчі 8 туру чемпіонату Угорщини Ференцварош вдома не подужав Гонвед.

Чемпіонат Угорщини-2019/20, 8 тур

Ференцварош – Гонвед – 0:0

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Ференцварош у рамках 8 туру чемпіонату Угорщини вдома зіграв у дербі проти Гонведа. Данило Ігнатенко з'явився у старті, тоді як Олександр Зубков вийшов на заміну. Підопічні Сергія Реброва не оговтались після розгрому від Лугодорця у Лізі Європи і не змогли взяти 3 очки. Команди мають рівну статистику, але "фраді" не завдали жодного удару у площину воріт.

Ференцварош після 8 турів набрав 16 очок і на 5 пунктів відстає від першого Фехервара, але має матч у запасі.