Ференцварош Реброва зіграв внічию у дербі з Гонведом

Україна — 18:49 11980
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Динамо розгромило Колос – 3 пенальті та 2 вилучення у скандальному матчі УПЛ
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Манчестер Сіті із Зінченком сенсаційно програв Вулверхемптону – Ліверпуль попереду вже на 8 очокАнглія — 17:55 5205
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Шахтар впевнено здолав СК Дніпро-1: комфортний гандикап на чолі УПЛ, Коно призвичаюється, Степаненко робить крок до АПЛУкраїна — 17:04 5731
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СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛУкраїна — 13:50 3495
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