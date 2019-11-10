Ференцварош Реброва вщент розбив Дебрецен

Дебрецен приймав Ференцварош в рамках 12-го туру чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини, 12-й тур

Дебрецен – Ференцварош – 1:6

Голи: Кундрак, 50 – Варга, 11, 79, Нгуен, 36, 87, Ізаель, 61, Боле, 76

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У Дебрецена не було багато шансів на очки у протистоянні з Ференцварошем, але такого господарі точно не очікували. Підопічні Сергія Реброва шість раз святкували взяття воріт. Господарі відзначились лише скромним голом престижу.

У складі гостей зіграли одразу три українці – Ігор Харатін, Олександр Зубков і Данило Ігнатенко.

Ференцварош впритул наблизився до першої сходинки, поступаючись Фехервару Петряка лише за додатковими показниками. Варто відзначити, що у команди Реброва ще є гра в запасі.

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