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Ференцварош Реброва вирвав перемогу на останніх хвилинах матчу проти Залаегерсега

22 вересня 23:18 133 Читать на русском
Ференцварош Реброва вирвав перемогу на останніх хвилинах матчу проти Залаегерсега
Залаегерсег – Ференцварош / Фото ФК Ференцварош

Відбувся перенесений матч другого туру чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини, 2-й тур

Залаегерсег – Ференцварош – 1:2

Голи: Ікоба, 44 – Леандру, 88, Нгуен, 90+2

Нереалізований пенальті: Варга, 67 (Ф)

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Аутсайдер чемпіонату шокував голом чинного чемпіона Угорщини вже на 44-й хвилині. Лише наприкінці поєдинку підопічні Сергія Реброва зуміли вирівняти становище, а перед фінальним свистком гості забили переможний м'яч.

У стартовому складі господарів з'явився екс-карпатівець Олег Голодюк, але був замінений вже на 17-й хвилині. Олександр Зубков та Ігор Харатін розпочали матч зі стартових хвилин. Після перерви Ребров вирішив замінити українців на 61-й та 81-й хвилинах відповідно.

Після 5-ти турів Ференцварош піднявся на третю сходинку, маючи ще гру в запасі. Залаегерсег – 10-й.

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