Ференцварош Реброва вилетів з Кубка Угорщини, поступившись середняку нижчого дивізіону

Ференцварош Сергія Реброва завершив свої виступи у Кубку Угорщини на стадії 1/16 фіналу.

Кубок Угорщини, 1/16 фіналу

Бекешчаба – Ференцварош – 2:0

Голи: Тош, 39, Пантовіч, 90+4

Вилучення: Леандро, 2 (Ференцварош)

Підопічні українського фахівця поступилися скромній Бекешчабі, яка йде на десятій сходинці у другому дивізіоні Угорщини.

Зозуля пояснив, чому залишився в Альбасете попри пропозиції від клубів Прімери

Становище гостей суттєво ускладнилося вже на 2-ій хвилині – хавбек Леандру отримав пряму червону картку. Бекешчаба скористалася чисельною перевагою під завісу першого тайму, коли Тош вивів свою команду вперед. По перерві Фраді не зміг налагодити гру в атаці, а в компенсований час пропустив ще раз – 0:2.

Селезньов відзначився голом у Кубку Туреччини, однак не врятував Бурсаспор від поразки

У звітній зустрічі Ребров випустив у основі лише одного з трьох українців, які є у складі Ференцвароша – Данила Ігнатенка. Ігор Харатін вийшов на 62-й хвилині, а Олександр Зубков просидів всю гру у запасі.