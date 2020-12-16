Чемпіонат Угорщини, 15 тур

Пакш – Ференцварош – 1:3

Голи: Шабо, 44 – Фрімпонг, 3 Харатін, (пен.), 50, Ісаел, 86

Команда Реброва приїхала в гості до міцного Пакша, який йшов шостим. Вчора Фехервар розписав нічию, давши шанс Ференцварошу збільшити відрив.

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Дебют склався для гостей просто чудово. Фрімпонг ефектним ударом поклав край метушні після подачі кутового. Чинний чемпіон змарнував кілька нагод подвоїти перевагу і поплатився перед свистком на перерву. Янош Шабо головою замкнув подачу з лівого флангу. Ференцварош явно не хотів миритися із ситуацією. На 49 хвилині голкіпер Пакша збив Мака у карному майданчику. Ігор Харатін підійшов до "позначки" і пробив точно в правий кут – 2:1. Українець забив свій четвертий м'яч у сезоні. Під завісу зустрічі Ісаел оформив остаточний рахунок.

Перемога дозволила Ференцварошу збільшити перевагу над Фехерваром до 9 очок. У підопічних Реброва також є один матч у запасі.

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