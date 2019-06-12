Ференцварош Реброва та Харатіна розтрощив екс-клуб динамівця з неймовірним рахунком у першому передсезонному матчі

Угорський Ференцварош розпочав підготовку до сезону 2019/2020.

Першим суперником Ференцвароша на передсезонних зборах, який тренує український спеціаліст Сергій Ребров, став клуб Шампіон Цельє, який виступає у нижчих дивізіонах Словенії. Зауважимо, що гравець Динамо Беньямін Вербіч раніше виступав за цю команду.

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Угорці розтрощили суперника з рахунком 9:0. 6 м'ячів було забито у першому таймі, а також три у другому. Зауважимо, що саме у другій половині зустрічі на поле вийшов український хавбек Ігор Харатін.

Зубков приєднався до Ференцвароша та провів перше тренування під керівництвом Реброва

Зауважимо, що інший українець – Олександр Зубков, який лише нещодавно приєднався до чемпіонів Угорщини, участі у поєдинку не взяв.