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Ференцварош Реброва розгромив Пакш, Габовда та Голодюк допомогли Халадашу перемогти ДВТК

20:46 126 Читать на русском
Ференцварош Реброва розгромив Пакш, Габовда та Голодюк допомогли Халадашу перемогти ДВТК
Іван Петряк / UA-Football

Відбулися чергові матчі 27-го туру чемпіонату Угорщини. Команди українців здобули перемоги.

Угорщина, 27-й тур

ДВТК – Халадаш – 0:1

Гол: Руй Педру, 77

Академія Пушкаша – Кішварда – 0:4

Голи: Гостоньї, 18, Грозав, 31, Мельник, 54, Хорват, 70, (пен)

Ференцварош – Пакш – 3:0

Голи: Ленцер, 1, (аг), Нгуен, 50, Беде, 79

Габовда та Голодюк допомогли Халадашу на виїзді переграти ДВТК. Єдиний гол на рахунку Руй Педру. Обидва українці відіграли весь матч, Голодюк записав до свого пасиву жовту картку, тоді як Габовда віддав гольову передачу на Педру.

Наші за кордоном: Габовда та Петряк потрапили в символічну збірну 26-го туру чемпіонату Угорщини

Кішварда з трьома українцями в складі розтрощила Академію Пушкаша. В складі гостей вийшли Кравченко, Карасюк та Мельник, останній відзначився забитим голом.

Ференцварош Реброва розтрощив Пакш. Вже на 1-й хвилині Ленцер зрізав м'яч у власні ворота, а в другому таймі Нгуен та Беде довели рахунок до розгромного. Петряк вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч, тоді як Харатін пропускав матч через перелом носа.

Теги
Світ Українці за кордоном Богдан Мельник Богдан Мельник Юрій Габовда Юрій Габовда Олег Голодюк Олег Голодюк Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош
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