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Ференцварош Реброва підсилився колишнім воротарем Ліверпуля

1 липня 15:02 - Читать на русском
Ференцварош Реброва підсилився колишнім воротарем Ліверпуля
Каріус і Богдан / Сайт Ліверпуля

Ференцварош розпочав трансферну роботу з підписання нового голкіпера.

Новачком чемпіона Угорщини став Адам Богдан, інформує офіційний твіттер клубу.

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32-річний голкіпер отримав статус вільного агента після завершення контракту з Хіберніаном. Угорець так і не зміг закріпитися в жодному зі своїх британських клубів (Болтон, Ліверпуль, Віган та інші), тому вирішив повернутися на батьківщину. Жодних подробиць особистої угоди Ференцварош не повідомляє.

Нагадаємо, за підсумками сезону команда Сергія Реброва захистила титул чемпіона Угорщини. Основним стражем воріт був Денеш Дібуш – 35 пропущених голів у 40 матчах.

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