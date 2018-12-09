Ференцварош Реброва обіграв Мезекевешд – Петряк відзначився жовтою карткою

В матчі 17-го туру чемпіонату Угорщини Ференцварош у рідних стінах приймав Мезекевешд.

Підопічні Реброва здобули важку перемогу з рахунком 3:2. Український хавбек Іван Петряк з'явився зі стартових хвилин та на екваторі першого тайму отримав попередження. На 83-й хвилині Ребров його замінив.

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Після 17 турів Ференцварош посідає першу сходинку в турнірній таблиці. Команда Реброва має у активі 39 очок та на 8 пунктів випереджає Віді.