Ференцварош Реброва обіграв Кішварду – на поле вийшли по двоє українців у кожній з команд

У матчі 7 туру чемпіонату Угорщини Ференцварош вдома мінімально переміг Кішварду, за яку виступають Антон Кравченко та Богдан Мельник.

Чемпіонат Угорщини, 7 тур

Ференцварош – Кішварда – 1:0

Гол: Леандро, 86

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У матчі 7 туру чемпіонату Угорщини відбулось "українське" дербі між Ференцварошем та Кішвардою. У складі "Фраді" на полі з'явились Олександр Зубков та Ігор Харатін, гості випустили Антона Кравченка та Богдана Мельника.

Поєдинок котився до нічиєї, поки Леандро, який з'явився на заміну у другому таймі, не приніс перемогу своїй команді. Таким чином, Ференцварош набрав 15 очок і відстає на 3 пункти від 1 сходинки, на якій перебуває Фехервар Івана Петряка. В активі Кішварди 9 очок і 7 сходинка.

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