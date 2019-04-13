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Ференцварош Реброва черговою перемогою наблизився до чемпіонства, Халадаш з Габовдою та Голодюком переміг МТК

20:53 5 Читать на русском
Ференцварош Реброва черговою перемогою наблизився до чемпіонства, Халадаш з Габовдою та Голодюком переміг МТК
Сергій Ребров веде Ференцварош до чемпіонства / Фото ФК Ференцварош

Відбулись матчі 28-го туру чемпіонату Угорщини за участі українських легіонерів.

Чемпіонат Угорщини, 28-й тур

Мезекевешд – Ференцварош – 1:2

Голи: Дразі, 18 – Двалі, 48, Боле, 80

Кішварда – Дьошдьєр – 1:1

Голи: Секо, 90+1 – Лукас, 20 (аг)

Халадаш – МТК – 1:0

Гол: Гаал, 85

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Ференцварош першим пропустив у поєдинку, але знайшов у собі сили відповісти двома голами та вирвати три очки. За переможців зіграли одразу 2 українські хавбеки Іван Петряк (провів увесь матч) та Ігор Харатін (був замінений на 78-й хвилині). Таким чином підопічні Сергія Реброва продовжують лідирувати у першості, випереджаючи найближчого переслідувача на 11 очок.

Гравці Кішварди пропустили швидкий м'яч від Дьошдьєра та зуміли відігратись лише перед фінальним свистком. У стартовому складі господарів з'явились одразу три українці Роман Карасюк, Антон Кравченко та Богдан Мельник, проте ніхто результативними діями не відзначився. У складі гостей весь поєдинок на полі провів український хавбек Сергій Шестаков.

Халадашу вистачило одного гола наприкінці поєдинку, щоб здобути три очки у матчі проти МТК. Український нападник господарів Юрій Габовда провів весь поєдинок та отримав жовту картку. Його одноклубник та співвітчизник Олег Голодюк був замінений на 80-й хвилині. Український захисник Олег Селін, який захищає кольори МТК, також "відзначився" лише жовтою карткою. Халадаш здобув 4 перемоги у 5-ти останніх матчах чемпіонату Угорщини, але все ще перебуває на останній сходинці турнірної таблиці, відстаючи від зони порятунку на 4 очки.

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