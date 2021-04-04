Ференцварош у матчі 27-го туру чемпіонату Угорщини знищив Будафок. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 27-й тур

Будафок – Ференцварош – 0:4

Голи: Узуні, 55, (пен.), Болі, 61, Шигер, 88, Хараїшвілі, 90

Вилучення: Хусті, 57 (Будафок)

Ференцварош на правах фаворита захопив ініціативу з початку поєдинку, проте Будафок тримався протягом першого тайму. А от по перерві аутсайдер припустився помилки – Хусті сфолив у штрафному, а Узуні реалізував пенальті.

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За 2 хвилини Хусті отримав другу жовту, після чого Будафок відверто посипався. Болі подвоїв перевагу на 61 хвилині, а наприкінці зустрічі Шигер та Хараїшвілі добили суперника. Додамо, що Ігор Харатін провів на полі увесь матч, а от Зубков не потрапив навіть до заявки.

Таким чином, Ференцварош набрав 64 очок та відірвався від переслідувачів, Будафок з 26 пунктами залишився передостаннім.

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