Ференцварош орендував Ігнатенка – це вже третій українець у команді Реброва

Півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко проведе наступний сезон у складі Ференцвароша.

Про перехід 22-річного хавбека оголосив офіційний сайт чемпіона Угорщини.

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Минулий сезон Ігнатенко провів в оренді в Маріуполі, у складі якого зіграв 20 матчів в УПЛ, не відзначившись результативними діями.

Додамо, що Данило стане вже третім українцем у Ференцвароші. Під керівництвом Реброва вже виступають Ігор Харатін та Олександр Зубков.

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