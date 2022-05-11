Кубок Угорщини 2021/22, фінал.

Ференцварош – Пакш – 3:0

Голи: Захаріассен, 16, Болі, 83, 86

Ференцварош підходив до фіналу Кубка Угорщини у статусі фаворита, оскільки не так давно став чемпіоном країни. Підтвердити своє звання вдалось на 16 хвилині – Захаріассен вивів "зелено-білих" вперед в рахунку.

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Підопічні Черчесова продовжували володіти ініціативою, завдаючи більше ударів по воротах суперника, але забити вдалось аж наприкінці другої половини. На 83 хвилині Болі зумів подвоїти перевагу, а ще через 3 хвилини форвард оформив дубль та допоміг своїй команді завоювати другий трофей у сезоні.

Щодо Олександра Зубкова, то українець потрапив до заявки команди, проте екс-наставник збірної Росії Станіслав Черчесов вирішив не випускати нашого земляка у вирішальному поєдинку турніру.

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