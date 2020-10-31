У центральному матчі 9-го туру угорської першості Ференцварош на виїзді розписав бойову нічию з Фехерваром (1:1). Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 9-й тур

Фехервар – Ференцварош – 1:1

Голи: Ніколич, 55 (пен.) – Сомалія, 43

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Команда Сергія Реброва вийшла вперед наприкінці першого тайму – голом відзначився бразильський захисник Сомалія. Фехервару вдалось відігратись на 55-й хвилині – Неманья Ніколіч чітко реалізував пенальті. Більше команди голів не забивали.

Зазначимо, що у старті Ференцвароша вийшов Ігор Харатін і відіграв 88 хвилин. На 72-й хвилині на полі з'явився ще один українець – Олександр Зубков. У складі Фехервара зі стартових хвилин вийшов Іван Петряк. На 66-й хвилині він отримав жовту картку і одразу ж був замінений

Нічия дозволила команді Реброва залишитись на вершині турнірної таблиці – "Фраді" з 17-ма пунктами випереджають Фехервар на одне очко, але мають гру у запасі.

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