Ференцварош не може домовитись про суму викупу Петряка

Ференцварош та Шахтар не можуть дійти згоди щодо переходу Івана Петряка.

Ференцварош продовжує переговори з Шахтарем про викуп вінгера Івана Петряка, повідомили в програмі Профутбол.

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Джерело повідомляє, що Шахтар просить за українця 2 мільйони євро, що є занадто великою сумою для Ференцвароша. Також відомо, що на Петряка претендує Брюгге.

На рахунку Петряка в цьому сезоні 6 голів і 11 ассистів в 34 матчах за Ференцварош у всіх турнірах.

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