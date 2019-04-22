Ференцварош не може домовитись про суму викупу Петряка

Світ — 21 квіт 1335
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Неоднозначний дубль Юрченка не допоміг Вайле вдесятьох перемогти Орхус – українець не реалізував пенальті
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Шахов дублем допоміг ПАОКу розгромити Левадіакос і достроково стати чемпіоном ГреціїСвіт — 21 квіт 981
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Реал – Атлетік: неоднозначна перемога "бланкос", Бензема перевершив Роналду, а Бейлу краще пітиІспанія — 21 квіт 1863
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Лілль не зміг перемогти Тулузу та зробив ПСЖ чемпіоном ФранціїФранція — 21 квіт 828
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"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євроІспанія — 21 квіт 3050