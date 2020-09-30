Ференцварош у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів розписав безгольову нічию з Мольде. Дивіться відео найкращих миттєвостей поєдинку на "Футбол 24".

Сергій Ребров продовжує вписувати своє ім'я в історію угорського футболу! Минулого сезону український фахівець подарував Ференцварошу участь у груповому етапі єврокубку вперше за 15 років, а вчора його команда пробилась до групи Ліги чемпіонів вперше за останні чверть століття!

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Після виїзної нічиєї 3:3 "фраді" зіграли надійно і впевнено. Намагаючись якомога ефективніше діяти біля своїх воріт на перший план вийшла гра голкіперів обох команд, які неодноразово рятували свої володіння від пропущеного гола. До слова, обидва українські легіонери "біло-зелених" – Ігор Харатін і Олександр Зубков – провели на полі увесь матч.

Своїх суперників по груповому раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру Ференцварош дізнається під час жеребкування, яке відбудеться 1 жовтня о 19:00 за київським часом.

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