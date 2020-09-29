У повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів угорський Ференцварош приймає норвезький Мольде. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Ференцварош – Мольде розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути поєдинок можна в прямому ефірі телеканалу "Футбол 3".

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Керманич "Фраді" Сергій Ребров вирішив випустити в основі чемпіона Угорщини двох українців – Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова. Після виїзних 3:3 будапештці мали тиждень відпочинку. Натомість Мольде в суботу несподівано програв Саннефйорду (0:1) в норвезькій першості та продовжив свою серію поразок на внутрішній арені.

Стартові склади команд:

Ференцварош: Дібуш – Ловренчіч, Ботка, Блажіч, Гайстер – Харатін, Шигер, Сомалія – Узуні, Нгуен – Зубков

Мольде: Лінде – Педерсен, Грегерсен, Еллінгсен, Хауген – Хуссейн, Аурснес – Хестад, Ейкрем, Кнудцон – Джеймс

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