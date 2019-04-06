Ференцварош хоче викупити Петряка у Шахтаря – угорський клуб вже зробив пропозицію "гірникам"

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк може стати повноправним гравцем угорського клубу.

Ференцварош прагне викупити Івана Петряка у донецького Шахтаря. В той же час в угорському клубі розуміють, що це буде не так легко. Про це повідомив головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

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"Ми хочемо викупити Петряка, але це нелегко. Cпочатку Ференцварош повинен домовитися з Шахтарем. Ми вже зробили пропозицію.

Звичайно, якщо Петряк залишиться в Ференцвароші, то це буде добре. Я розмовляв з ним, Іван щасливий тут, але його майбутнє в першу чергу в руках Шахтаря", – цитує Реброва Csakfoci.hu.

25-річний Петряк виступає за Ференцварош на правах оренди, яка розрахована до літа. В активі українця 6 голів та 11 асистів в усіх турнірах, а Ференцварош впевнено лідирує в чемпіонаті Угорщини.

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