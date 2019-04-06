toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ЮВЕНТУС - МІЛАН

Ференцварош хоче викупити Петряка у Шахтаря – угорський клуб вже зробив пропозицію "гірникам"

20:24 731 Читать на русском
Ференцварош хоче викупити Петряка у Шахтаря – угорський клуб вже зробив пропозицію "гірникам"
Іван Петряк

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк може стати повноправним гравцем угорського клубу.

Ференцварош прагне викупити Івана Петряка у донецького Шахтаря. В той же час в угорському клубі розуміють, що це буде не так легко. Про це повідомив головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

Петряк потрапив у символічну збірну першого кола чемпіонату Угорщини

"Ми хочемо викупити Петряка, але це нелегко. Cпочатку Ференцварош повинен домовитися з Шахтарем. Ми вже зробили пропозицію.

Звичайно, якщо Петряк залишиться в Ференцвароші, то це буде добре. Я розмовляв з ним, Іван щасливий тут, але його майбутнє в першу чергу в руках Шахтаря", – цитує Реброва Csakfoci.hu.

25-річний Петряк виступає за Ференцварош на правах оренди, яка розрахована до літа. В активі українця 6 голів та 11 асистів в усіх турнірах, а Ференцварош впевнено лідирує в чемпіонаті Угорщини.

Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"

Теги
Головне Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Трансфери Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
59
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук