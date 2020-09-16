Стадіон Групама Арена, один поєдинок без глядачів, який вирішує долю путівки у плей-офф. Матч, як і онлайн-трансляція Ференцварош – Динамо Загреб на "Футбол 24", стартує о 20:00. У минулому сезоні хорвати не пустили команду Реброва у груповий етап ЛЧ. Після виїзної нічиєї трапився домашній погром. Зараз "фраді" налаштовані помститися. Підопічні українського тренера не програли жодного з 5 офіційних матчів нового сезону (4 перемоги). Чемпіони Хорватії виграли усі свої 4 поєдинки в домашній лізі, а ось румунський Клуж пройшли лише по пенальті. Де дивитися матч Ференцварош – Динамо Загреб онлайн? Гру транслює український канал "Спорт 2". Якщо чемпіон Угорщини зможе пройти у плей-офф, далі його чекає переможець пари Карабах/Мольде.

Ребров жадає реваншу, Мілевський їде по сенсацію – українці на шляху до групи ЛЧ

Стартові склади команд:

Ференцварош: Дібуш – Ловренчіч, Блажич, Ковачевіч, Чівіч – Шигер, Сомалія, Харатін – Нгуен, Болі, Узуні

Запасні: Богдан, Ледуні, Ботка, Гайстер, Зубков, Ісаел, Фрімпонг

Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Ділавер, Гвардіол, Леовац – Адемі – Кастраті, Гояк, Маєр, Оршіч – Петковіч

Запасні: Загорац, Андріч, Гаврановіч, Іванушец, Мохаррамі, Шутало, Якіч

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