Ференцварош приймає київське Динамо у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Ференцварош – Динамо відбудеться у середу, 28 жовтня, в Будапешті на Гроупама Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

"Обіграти Шахтар буде важко": Луческу про відставку, мету в ЛЧ, рівняння на Маліновського, фіаско Динамо і жах Пірло

Ференцварош – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Поєдинок Ференцварош – Динамо у прямому ефірі можна дивитися на "Футбол 2", починаючи з 21:50. Перед грою на спеціалізованому каналі о 21:00 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 23:55.

Онлайн матч Ференцварош – Динамо можна дивитися на платформі oll.tv. Крім цього, нещодавно з'явилася можливість перегляду Ліги чемпіонів через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів "Volia Football+".

Нагадаємо, що угорців тренує колишній наставник киян Сергій Ребров. У першому турі обидві команди програли. Динамо в Києві пропустило від Ювентуса два "сухих" м'ячі, а Ференцварош на виїзді зазнав нищівної поразки від Барселони – 1:5. Цікаво, що єдиний гол Фраді у тому матчі забив українець Ігор Харатін.

"От якщо Динамо обіграє Шахтар, тоді питань не буде": чому "гірники" втрачають очки, а Гармаш насторожує