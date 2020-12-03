Барселона обіграла Ференцварош Реброва в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Ференцварош – Барселона на Футбол 24.

Барселона вийшла вперед завдяки класному голу Грізманна, який п'яткою переправив м'яч у ворота після передачі Альби. За 6 хвилин Брейтвейт замкнув простріл Дембеле з флангу, а трохи згодом Усман поставив крапку ударом з пенальті.

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Таким чином, Барселона набрала 15 очок та очолює групу G, Ференцварош з 1 пунктом залишився останнім, поступаючись Динамо за додатковими показниками.