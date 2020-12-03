Ференцварош – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу
10:11 - Читать на русском
Барселона обіграла Ференцварош Реброва в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Ференцварош – Барселона на Футбол 24.
завершено
Антуан Грізманн 14’
Мартін Брейтвейт 21’
Усман Дембеле 28’
14’ Антуан Грізманн
21’ Мартін Брейтвейт
28’ Усман Дембеле
Барселона вийшла вперед завдяки класному голу Грізманна, який п'яткою переправив м'яч у ворота після передачі Альби. За 6 хвилин Брейтвейт замкнув простріл Дембеле з флангу, а трохи згодом Усман поставив крапку ударом з пенальті.
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Таким чином, Барселона набрала 15 очок та очолює групу G, Ференцварош з 1 пунктом залишився останнім, поступаючись Динамо за додатковими показниками.
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