Ференцварош в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Ференцварош – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Ігор Харатін залишився у запасі Ференцвароша, а Олександр Зубков у заявку не потрапив.

Стартові склади

Ференцварош:

Барселона:

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