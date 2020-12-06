"Обидві команди підійшли до останнього туру Ліги чемпіонів в непоганому стані – за рухом, створення моментів, за настроєм. Суперники у них, звичайно, різні. Ференцварош – це не Інтер. І завдання різні.

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Якщо Шахтар не вийде з групи, провалом це не стане. Виступ "гірників" у Лізі чемпіонів на даний момент – уже сюрприз (якщо винести за дужки два матчі з Борусією М). Це ж не жарти – двічі обіграти Реал!

А ось якщо Динамо не виконає завдання і не вийде в Лігу Європи – це буде провалом. Тиск, звичайно, буде заважати киянам в поєдинку з Ференцварошем. Багато в чому у матчі з угорцями вирішальним стане не тільки фізична і тактична готовність, а й психологія, ментальність!" – сказав Сопко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на Динамо чекає вирішальний поєдинок з Ференцварошем за вихід у Лігу Європи, а Шахтар у матчі з Інтером побореться за єврокубкову весну у Лізі чемпіонів.

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