"Ми дуже задоволені цією грою. Перший тайм був не таким вдалим, але другий дав імпульс нашій грі. У першому таймі ми не були достатньо агресивними, гра не була достатньо комбінаційною. А в другому таймі ми забили гол, гра стала відкритою, і друга половина матчу довела, що зможемо виграти. Ми почали грати сміливіше.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Хочу сказати, що наша команда не мала досвіду грати на такому рівні і ми отримали сильного суперника. У другому таймі нам допоміг забитий гол і ще більше нам допоможе здобуте очко в поєдинку.

Чи згодний я з висловлюванням Луческу, що кияни поступились через вилучення Сидорчука? Про це хочу коротко сказати. Луческу – відомий тренер і це його стиль.

Поєдинок з Динамо був важливим для мене і всієї команди. Повторюся, у нас був сильний суперник. Окремо хочу відзначити, що гравці почули мене після першого тайму. Ця гра була для нас ключовою", – цитує Реброва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Ференцварош у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, поступаючись після першого тайму 0:2, зумів по перерві скорити рахунок, а на останній хвилині зрівняти і врятувати, здавалося б, програний поєдинок.

Ференцварош – Динамо: Ребров бере своє із зіркою, яку Київ не хотів – Луческу програє ключовий момент і згадує минуле