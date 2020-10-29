"Сьогодні видався, можна сказати, дивний матч. Ми домінували, особливо в першому таймі. І в другому таймі ми мали кілька можливостей, щоб збільшити рахунок, але, на жаль, цього не зробили. Потім ми пропустили гол, який додав сміливості супернику. І, звичайно, вилучення Сидорчука порушило наші плани. Наші оборонні редути без одного гравця стали вже не такими надійними, і ми пропустили другий гол. Думаю, що там був фол на нашому гравцеві.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Суперники почали атакувати великими силами, чинили на нас тиск. І забили другий гол. Здалося, що з порушенням правил. Важко зараз щось говорити, потрібно переглянути запис.

До вилучення Сидорчука у нас все йшло за планом. Він занадто важливий гравець в організації гри в обороні для того, щоб його замінювати. Можливо, я помилився в цьому плані. Але і Сергій, маючи такий досвід, не мав права робити такі порушення – на фланзі, а потім в середині поля, особливо знаючи, що у нього вже є жовта картка. Мабуть, він не зміг контролювати емоції. До вилучення у нас все було добре в плані оборони і не було потреби щось змінювати. Що стосується замін у складі суперника, вони не підсилили гру Ференцвароша. Її посилило, скоріше, вилучення в нашому складі.

Чи здивував мене чимось суперник? І вчора, і раніше я говорив, що Ференцварош – це добротна команда, яка домоглася відчутного прогресу останнім часом. Я подивився багато їх ігор в кваліфікації до Ліги чемпіонів і останню гру чемпіонату Угорщини з Уйпештом. Команда хороша, зібрана з гравців зі всієї Європи, із хороших клубів. У складі багато легіонерів, придбаних за хороші гроші. Сергій Ребров виконав тут гарну роботу і створив боєздатну команду. Але, на мою думку, ми повинні були вигравати в цьому матчі", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, виграючи після першого тайму 2:0, не змогло втримати звитягу і, пропустивши на останній хвилині, розписало з командою Реброва бойову нічию 2:2.

Ференцварош – Динамо: Ребров бере своє із зіркою, яку Київ не хотів – Луческу програє ключовий момент і згадує минуле