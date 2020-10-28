"На мій погляд, Динамо і Ференцварош – це команди одного рівня. В обох колективах йде пошук основних складів, відбувається ротація гравців. На цей момент тренерські штаби всіх команд без винятку не мають стовідсоткової впевненості в тому, що кожне передматчеве обстеження команди пройде без сюрпризів, так що робити прогнози справа некоректна.

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Упевнений, що в грі команд Сергія Реброва і Мірчі Луческу буде важливий настрій гравців, фізична підготовка, дисципліна в командній грі, велике бажання і прагнення до перемоги. Я, як і мільйони вболівальників, буду вболівати за Динамо, бажати йому перемоги, але футбол має два обов'язкових компоненти – це фарт і непередбачуваність. Хотілося б, щоб ці фактори були в майбутній грі на нашому боці", – цитує Олега Лужного Footboom.

Нагадаємо, поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ між Ференцварошем та Динамо відбудеться сьогодні, 28 жовтня, початок о 22:00.

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