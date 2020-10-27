Разом з основною командою Динамо до Будапешта на матч другого групового етапу Ліги чемпіонів полетів голкіпер молодіжної команди киян Валентин Моргун, повідомляє dynamomania.

Ференцварош – Динамо: Луческу оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з двома дебютантами

На офіційних ресурсах "біло-синіх" не було інформації про залучення 19-річного воротаря. Нагадаємо, через позитивний тест на коронавірус до Угорщини не полетів основний голкіпер киян Георгій Бущан.

Нагадаємо, матч Ференцварош – Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі кияни поступились Ювентусу (0:2).

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