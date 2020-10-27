Динамо прибуло у Будапешт на поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти підопічних Сергія Реброва.

Ференцварош – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Свій вільний час гравці "біло-синіх" разом із тренерським штабом витратили на ознайомлення з архітектурою та історичними пам'ятками столиці Угорщини. До екскурсії також долучився і наставник киян Мірча Луческу.

Нагадаємо, матч Ференцварош – Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі кияни поступились Ювентусу (0:2).

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