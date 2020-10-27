"Я дуже радий, що забив гол минулого тижня (Барселоні на виїзді – Футбол 24), але буду ще щасливішим, якщо команда набере очки в середу.

Ференцварош – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Думаю, поєдинок стане ключовим матчем і для "Фраді", і для Динамо. В Україні та Угорщині всі чекають на цю дуель, думаю, що битва буде цікавою", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що матч Ференцварош – Динамо відбудеться у середу, 28 жовтня, в Будапешті на Гроупама Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів о 22:00.

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