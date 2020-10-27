Ференцварош – Динамо: Харатін зізнався, що ощасливить його більше за гол на Камп Ноу
Півзахисник угорського Ференцвароша Ігор Харатін поділився очікуваннями від поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського Динамо.
"Я дуже радий, що забив гол минулого тижня (Барселоні на виїзді – Футбол 24), але буду ще щасливішим, якщо команда набере очки в середу.
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Думаю, поєдинок стане ключовим матчем і для "Фраді", і для Динамо. В Україні та Угорщині всі чекають на цю дуель, думаю, що битва буде цікавою", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що матч Ференцварош – Динамо відбудеться у середу, 28 жовтня, в Будапешті на Гроупама Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів о 22:00.
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