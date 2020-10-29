Нападник "фраді" Франк Болі залишився у захваті від першого набраного очка своєї команди у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Фантастичні відчуття від забитого гола і набраного очка! Всі наші гравці щось привнесли в команду.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Всі билися до останнього, завдяки чому ми й добилися нічиєї", – цитує Болі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ференцварош у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, поступаючись після першого тайму 0:2, зумів по перерві скорити рахунок, а на останній хвилині зрівняти і врятувати, здавалося б, програний поєдинок. Вирішальний гол у матчі забив саме Франк Болі. Наступний єврокубковий поєдинок Ференцварош проведе 4 листопада – команда Реброва на власному полі прийматиме туринський Ювентус.

Після 2-х турів Барселона очолює групу G з шістьма пунктами, далі з трьома очками йде Ювентус, замикають квартет Динамо та Ференцварош, у яких в активі по одному балу.

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