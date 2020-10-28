У матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Динамо зуміло забити у ворота Ференцвароша вже в середині першого тайму. На 26-й хвилині під час атаки киян м'яч влучив у руку Ігорю Харатіну і арбітр призначив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Віктор Циганков.

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Однак не всі поставилися до рішення словацького судді Івана Кружляка однозначно. Екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек вважає одинадцятиметровий несправедливим.

"Рефері призначив неправомірний пенальті. "Випадковий" м'яч влучив в ногу, а потім зрикошетив в руку Харатіну. Ну хіба це пенальті?!" – сказав експерт у коментарі виданню UA-Football.

Додамо, що до перерви Динамо забило вдруге – цього разу без втручання арбітра. Однак після відпочинку господарі зуміли один гол відквитати.

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