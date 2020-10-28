"Ференцварош – дуже організована команда, грає в короткий пас, не б'є м'яч. Тренер, який раніше був у Динамо, досягнув великого успіху з командою.

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Буде дуже складний матч. І ми давно не грали в ЛЧ. Проти Ференцвароша буде амбітний поєдинок", – сказав Віталій Буяльський у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, матч другого туру групового етапу ЛЧ між Ференцварошем та Динамо відбудеться сьогодні, 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі кияни поступились Ювентусу (0:2).

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