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Фердінанд заявив, що приз найкращого гравця УЄФА повинен був отримати не ван Дейк – у легенди МЮ свої кандидати

13:03 446 Читать на русском
Фердінанд заявив, що приз найкращого гравця УЄФА повинен був отримати не ван Дейк – у легенди МЮ свої кандидати
Вірджил ван Дейк / Reuters

Колишній захисник Манчестер Юнайтед не погодився з перемогою лідера Ліверпуля.

"Ніхто не сумнівається – Вірджил ван Дейк сьогодні є найкращим захисником на планеті.

Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону в Лізі чемпіонів з двома історичними рекордами

Але коли гравець забиває 50 голів за сезон, як Мессі, або виграє три трофеї за сезон і робить настільки потужний ефект на новий чемпіонат, як Кріштіану, – цього не можна ігнорувати. Люди кажуть, що домінування цих двох гравців навіває нудьгу, але Мессі і Роналду демонструють небачені раніше показники протягом 12-15 років.

Я центральний захисник, я щасливий, що ван Дейк виграв, він гідний цього. Але коли у вас є гравець, який забиває 50 м'ячів за сезон, ви не маєте права чинити так.

Роналду зізнався, що йому подобається ідея завершити кар'єру в один рік з Мессі

Я б не став платити свої кровно зароблені гроші заради того, щоб дивитися на гру захисника. Розважайте мене! Я хочу підскакувати на місці, кричати про те, що це неймовірний виступ, неймовірний гол. Адже найскладніше в футболі – це забити гол", – розповів Фердінанд у коментарі BT Sport.

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Теги
Англія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк УЄФА Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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